Копейский кикбоксёр поборолся за шанс подписать контракт с международной профорганизацией

Виктор Михайлов вышел на бой несмотря на травму.

28 ноября в Екатеринбурге состоялся турнир по кикбоксингу Road to One, в котором призом стала возможность подписания контракта с одной из авторитетных профессиональных организаций в мире ударных единоборств. За этот шанс боролся чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира, шестикратный чемпион России по кикбоксингу Виктор Михайлов, который является уроженцем Копейска.

Кикбоксёр готовился к турниру на сборах, но в первый же день тренировок получил серьёзную травму. Во время спарринга оппонент Виктора ударил его в тазобедренный сустав, «выключив» опорную правую ногу спортсмена. Поэтому в оставшиеся до боев две недели пришлось лечить повреждение, а во время самих спаррингов не использовать удары ногами.

Сами же состязания прошли по принципу «четвёрки» — два полуфинальных боя и решающий поединок. Виктор Михайлов соревновался с серебряным призёром чемпионата континента, четырёхкратным чемпионом страны Тамерланом Башировым из Грозного. Во время боя Виктор Михайлов выглядел очень достойно, однако на середине поединка к нему вернулась сильная боль и заканчивал он лишь на морально-волевых качествах. По прошествии трёх раундов до победы ему не хватило лишь одного очка.

«Всё так сложилось против меня. Но, когда выходишь в ринг, надо биться невзирая ни на что. В нашем виде спорта травмы есть у всех бойцов — в большей или меньшей степени. Я очень хотел участвовать в этом турнире, тем более что декабрьский чемпионат Европы в Турции отменили, а в ближайшем времени никаких международных стартов и профбоёв не предвидится. Но ничего, значит, так было нужно. Будем работать, вернёмся сильнее», — заявил Виктор Михайлов.

К слову, Тамерлан Баширов, который одолел Виктора Михайлова и вышел в финал, не смог побороть бойца Владимира Кузьмина из Екатеринбурга, который по итогу турнира получил право подписания контракта с международной профессиональной компанией.