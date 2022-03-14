Копейские велогонщики завоевали золотые медали на Кубке России

Победу одержали Диана Богданова и Данил Салтанов

В Архипо-Осиповке Краснодарского края завершился Кубок России по маунтинбайку (горный велосипед) в дисциплине кросс-кантри с выбыванием. Успешно выступили в состязаниях спортсмены копейской спортшколы, завоевавшие две золотые медали, сообщает региональная федерация велоспорта.

На Кубке России отличились два южноуральских спортсмена. В состязаниях среди женщин первое место заняла Диана Богданова из копейской СШОР-2. Она опередила Стелу Лобову (Санкт-Петербург) и Татьяну Сайтарову (Москва).

В аналогичных состязаниях среди мужчин не было равных еще одному копейчанину, Данилу Салтанову. Он опередил Ивана Романова (Санкт-Петербург) и Алексея Анисимова (Чувашская Республика).