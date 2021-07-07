Копейские велогонщики завоевали медали на Спартакиаде молодежи России

В активе южноуральцев золотая, серебряная и бронзовая награды

В Ростове-на-Дону завершились финальные старты V Спартакиады молодежи России по велоспорту на треке. Успешно в состязаниях выступили южноуральские спортсмены, завоевавшие три медали, сообщает Федерация велоспорта Челябинской области.

Победителем соревнований в индивидуальной гонке преследования на 4 км стал спортсмен-инструктор СШОР № 2 Копейска, мастер спорта международного класса Дмитрий Мухомедьяров. Он же занял второе место в гонке с выбыванием. Отметим, что спортсмен являлся одним из кандидатов на участие в Олимпийских играх — 2021 в Токио, но не сумел выполнить все необходимые условия отбора.

Бронзовую медаль Спартакиады завоевал еще один воспитанник копейской велошколы, мастер спорта Вячеслав Полозов. Он пришел к финишу третьим в групповой гонке по очкам.

Впереди спортсменов ждут другие состязания по велоспорту в рамках V Спартакиады молодежи России — шоссейные гонки, маунтинбайк и BMX.