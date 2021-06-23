Копейские велогонщики завоевали медали на домашнем чемпионате России

Эльвира Хайрулина в очередной раз подтвердила статус сильнейшей в маунтинбайке

В Кыштыме завершился чемпионат России по маунтинбайку (горный велосипед), в котором сильнейшие велогонщики страны бились за медали в дисциплине «кросс-кантри с выбыванием». Успешно в соревнованиях выступили копейские велогонщики, завоевавшие две медали. В состязаниях среди женщин очередной чемпионский титул у Эльвиры Хайрулиной из копейской СШОР-2. Бронза на счету ее одноклубницы Дианы Богдановой. В мужской гонке в шаге от пьедестала остановился еще один копейчанин — Данил Салтанов.

По окончании стартов у мужчин и женщин состоялось первенство России в гонке «кросс-кантри короткий круг» среди юношей и девушек 15—16 лет. Третье место и бронзовая медаль у копейчанина Дениса Завьялова. 25—27 июня в Кыштыме пройдет чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок 17—18 лет в дисциплине кросс-кантри.