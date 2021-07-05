Копейская велогонщица завоевала титул чемпионки страны

Эльвира Хайруллина выиграла три заезда многодневной гонки

В Кыштыме завершился чемпионат России по маунтинбайку (горный велосипед), на котором успешно выступили южноуральские спортсменки, представляющие СШОР по велоспорту города Копейска. Эльвира Хайруллина завоевала золото среди женщин, а Диана Богданова — среди юниорок, сообщает Федерация велоспорта Челябинской области.

Южноуральские спортсмены отличились под занавес соревнований в многодневной гонке «кросс-кантри». Она включала в себя четыре разнообразных этапа: марафон, гонка в гору, кросс-кантри и гонку на время. Эльвире Хайруллиной удалось победить в трех из них и стать таким образом чемпионкой России. В аналогичном виде программы среди юниорок не было равных ее партнерше по команде Диане Богдановой, которой удалось выиграть два этапа.

Отметим, что Кыштым в ближайшее время примет еще одни статусные всероссийские соревнования. С 29 июля по 4 августа здесь состоятся финальные соревнования V летней Спартакиады молодежи России по маунтинбайку.