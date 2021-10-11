Копейская велогонщица завоевала Кубок России

Эльвира Хайруллина победила на домашней трассе

В Копейске завершились Кубок России и Всероссийские соревнования по велосипедному кроссу. Успешно на домашней трассе выступили спортсмены копейской спортшколы: Эльвира Хайруллина завоевала очередной чемпионский титул, а Яна Мергасова стала бронзовым призером, сообщает региональная федерация велоспорта.

В Кубке России вновь проявили себя южноуральские спортсменки. И снова в центре внимания оказалась сильнейшая наша гонщица Эльвира Хайруллина. Захватив лидерство с первых метров дистанции, она уверенно выиграла состязания. Достойно выступила и ее подруга по команде Яна Мергасова, финишировавшая третьей. В аналогичных состязаниях среди мужчин победу одержал Максим Гоголев из Самарской области.

Отличились спортсмены Челябинской области и на всероссийских соревнованиях. Так, в категории среди юниоров до 18 лет победу одержал Александр Бабюк. Среди юниорок в этой же возрастной категории не было равных Диане Богдановой.