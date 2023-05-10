Копейская велогонщица стала победительницей первенства России

Марина Зорина завоевала золото в гонке «критериум»

В Копейске завершилось первенство России и всероссийские соревнования по велоспорту. В турнире выступали девушки 15—16 лет из 11 регионов России. Золотую медаль завоевала южноуральская велогонщица Марина Зорина в гонке «критериум», сообщает региональный Минспорт.Соревнования были посвящены 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В турнире выступали спортсменки из Иркутской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Псковской областей, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Хабаровского края и Санкт-Петербурга.Первое место в гонке «критериум» заняла копейчанка Марина Зорина. На втором месте — Мария Журавлева (Санкт-Петербург), на третьем — Екатерина Веселова (Псковская область).Добавим, что ранее Марина Зорина завоевала золотую медаль финала Кубка России и всероссийских соревнований по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк». Копейская велогонщица стала лучшей в гонке кросс-кантри с выбыванием.