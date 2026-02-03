Копейская велогонщица открыла новый сезон подиумом на всероссийских стартах

Кристина Ильина заняла второе место в первом старте сезона

В селе Архипо-Осиповка (Краснодарский край) открыли новый соревновательный сезон сильнейшие представители маунтинбайка. На всероссийских соревнованиях серебряным призером стала копейская велогонщица Кристина Ильина. В состязаниях среди юниорок в шаге от пьедестала почета остановилась ее землячка Валерия Морозова, сообщает региональный Минспорт.

Спортсменки из Челябинской области удачно выступили на первых в сезоне международных и всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк-велокросс. Старты, прошедшие в Краснодарском крае, ознаменовали открытие сезона 2026 года.

Наиболее успешно выступила Кристина Ильина, завоевавшая серебряную медаль в соревнованиях среди женщин. Еще одна воспитанница копейской СШОР по велоспорту, Валерия Морозова, показала высокий результат в заезде юниорок, финишировав на четвертой позиции.





Соревнования в Архипо-Осиповке стали важной подготовкой к главному старту сезона. Уже в ближайшие выходные на этой же трассе состоится чемпионат России по велокроссу, где челябинским спортсменкам предстоит побороться за места в национальной сборной.