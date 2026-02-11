Копейская велогонщица Кристина Ильина выиграла чемпионат России

Она завоевала золото в маунтинбайке на соревнованиях в Краснодарском крае

На чемпионате России по майнтинбайку золотую медаль завоевала копейская велогонщица Кристина Ильина. Она показала лучший результат в дисциплине велокросс. Достойно дебютировали в состязаниях среди взрослых и две ее землячки — высокие места заняли Марина Зорина и Валерия Морозова, сообщает региональный минспорт.

Состязания по горному велосипеду (он же майнтинбайк) прошли в городе Архипо-Осиповка (Краснодарский край). Участники боролись за два комплекта наград в дисциплине «велокросс». В женских состязаниях лучший результат показала спортсменка из копейской СШОР-2 Кристина Ильина. Это уже не первая ее победа на чемпионате России по маунтинбайку.

Отметим, что успешно дебютировала во взрослых соревнованиях Марина Зорина. Копейская велогонщица показала шестой результат. Кроме того, в состязаниях среди юниорок пятое место заняла Валерия Морозова.

Напомним, что неделей ранее Кристина Ильина успешно открыла новый сезон, заняв второе место на всероссийских соревнованиях. Эти старты также прошли в Архипо-Осиповке.