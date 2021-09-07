Контрольные прокаты сборной России в Челябинске бесплатно посетят воспитанники спортшкол по фигурному катанию

Организаторы мероприятия выделят юным спортсменам 400 билетов

Выступления сильнейших фигуристов страны на контрольных прокатах в Челябинске, которые пройдут в арене «Трактор» 11—12 сентября, смогут бесплатно посмотреть 400 юных фигуристов из спортшкол Челябинска, Магнитогорска, Кыштыма, Снежинска, Южноуральска и Троицка, сообщают организаторы мероприятия.

Такое решение принял оргкомитет турнира в рамках популяризации фигурного катания на территории Челябинской области. Воспитанники спортивных школ посетят дневную часть программы мероприятия 11 и 12 сентября.

«Для нас очень важно не только провести на высшем уровне крупное мероприятие по фигурному катанию, но и влюбить в этот вид спорта подрастающее поколение. Возможность увидеть выступления лучших фигуристов России даст воспитанникам спортшкол по фигурному катанию стимул самосовершенствоваться, развиваться и вырасти в профессиональном плане, чтобы достойно представлять в будущем нашу страну и родную Челябинскую область», — отмечает член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России, директор челябинской СШОР «Тодес» Владислава Глазкова.

Добавим, контрольные прокаты сильнейших фигуристов сборной России пройдут в ледовой арене «Трактор» 11 и 12 сентября. 11 сентября прокаты откроют танцевальные дуэты, которые представят ритм-танец, и мужчины-одиночники исполнят короткую программу. 12 сентября произвольные программы продемонстрируют танцевальные дуэты и мужчины, затем — пары и женщины.

Официальный оператор по продаже билетов — «Городские зрелищные кассы». Зрители смогут приобрести билеты на сайте chel.kassy.ru и в городских билетных кассах.