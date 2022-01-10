Конькобежке Ольге Фаткулиной разрешили пройти двухнедельный карантин в России

Челябинская спортсменка пропустила чемпионат Европы из-за положительного теста на коронавирус

Один из лидеров конькобежной сборной России Ольга Фаткулина, вынужденная пропустить чемпионат Европы из-за положительного теста на COVID-19, возвращается в Челябинск. Ей разрешили вернуться в Россию. Сегодня, 10 января, она вылетает из Херенвена (Нидерланды) и после отбытия 14-дневного карантина сможет продолжить подготовку к Олимпийским играм — 2022 в Пекине. Об этом сообщила спортсменка корреспонденту ИА «Первое областное».

Чемпионат Европы в голландском городе Херенвен прошел с 7 по 9 января. На нем должна была выступить и челябинка Ольга Фаткулина. Однако по прибытии в Нидерланды спортсменка, менеджер сборной Сергей Грязцов и тренер женской спринтерской команды Сергей Клевченя сдали положительные тесты на COVID-19. Со 2 января сборная России в полном составе находилась на карантине в одном из местных отелей. Спортсменов, сдавших отрицательные тесты, все же допустили ко второму дню соревнований.

«У меня были проблемы с самочувствием в середине декабря, но думала, что это простуда. Прилетела в Херенвен и сдала положительный тест. Очень обидно, но я научились смиряться с тем, что есть. И благодарю Бога за то, что это случилось сейчас, а не на Олимпиаде в Пекине», — сообщила спортсменка 6 января в интервью корреспонденту «Чемпионат.ру» Елене Чистовой.

Спортсменка призналась тогда, что готова к тому, что придется провести в Нидерландах несколько дней на карантине. Однако сегодня, 10 января, рассказала корреспонденту ИА «Первое областное», что ей разрешили вернуться в Россию.

«В России я сдавала ПЦР-тесты 30 декабря и 2 января, и они показывали отрицательный результат. Непонятно, почему в Нидерландах тест стал положительным. Очень рада тому, что могу теперь вылететь домой. Буду дома находиться на карантине, поддерживать в домашних условиях форму. Сегодня вылетаю домой. Хочется поскорей сдать отрицательный тест и продолжить подготовку к Олимпиаде», — рассказала Ольга Фаткулина.

Напомним, что зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине стартуют 8 февраля. Челябинская спортсменка является одной из наших главных надежд и претендентом на медали на спринтерских дистанциях 500 и 1000 метров. Ранее Ольга Фаткулина становилась призером зимней Олимпиады — на Играх-2014 в Сочи она завоевала серебряную медаль.