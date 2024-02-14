Конькобежка Ольга Фаткулина завоевала «деревянную» медаль на Всероссийской спартакиаде

Челябинская спортсменка заняла 4‑е место на дистанции 500 метров

Сегодня, 14 февраля, в челябинском ледовом дворце «Уральская молния» стартовали состязания по конькобежному спорту на Всероссийской зимней спартакиаде. Открыли программу соревнований спринтеры на дистанции 500 метров. Золотые медали завоевали Павел Кулижников (Краснодарский край) и Дарья Качанова (Нижегородская область). Челябинская спортсменка Ольга Фаткулина показала 4-й результат, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Ольга Фаткулина стартовала в 15-й паре участниц на дистанции 500 метров. И какое-то время ее результат стал ориентиром для спортсменок. Увы, удержаться в тройке лидеров челябинской спортсменке не удалось. Лучший результат показала Дарья Качанова из Нижегородской области. Серебряным и бронзовым призерами стали спортсменки из Москвы Ангелина Голикова и Елизавета Агафошина. А Ольга Фаткулина показала итоговый четвертый результат, став обладательницей так называемой «деревянной» медали.

«Ради этого старта я и возвращалась в большой спорт после рождения дочери. Спасибо огромное болельщикам! Во время забега я слышала и чувствовала их поддержку, они гнали меня вперед. Жаль, немного не хватило сил для того, чтобы завоевать медаль. Увы, чуда не произошло. Физически я пока не очень готова к высоким скоростям. Планирую еще выступить на 1000 метров, но, простите, высоких задач перед собой не ставлю на этой дистанции», — рассказала Ольга Фаткулина после финиша.

Конькобежный спорт. Женщины. 500 м.

1. Дарья Качанова (Нижегородская область) — 38,26.

2. Ангелина Голикова (Москва) — 38,62.

3. Елизавета Агафошина (Москва) — 38,75.

4. Ольга Фаткулина (Челябинская область) — 38,95.

«Есть моменты, над которыми еще нужно поработать, но в целом я довольна своим выступлением. Да, я знаю, что меня считали фаворитом, но это спорт — он непредсказуем и в нем может произойти все что угодно. Лед в „Уральской молнии“ неплохой. Я планирую выступить еще на трех дистанциях — 1000 и 1500 метров, а также в командной гонке», — рассказала Дарья Качанова.

В забегах среди мужчин на дистанции 500 метров золотую медаль завоевал Павел Кулижников. Подмосковный спортсмен, представляющий Краснодарский край, показал на финише результат 35,14 секунды. Серебряным призером с отставанием в 0,01 секунды от лидера стал еще один краснодарский спортсмен — главный фаворит соревнований Руслан Мурашов. Замкнул тройку призеров Виктор Муштаков из Алтайского края.

«Весь сезон меня преследовали неудачи. Но сегодня получилось показать достойный результат. В нашем виде спорта большое значение имеет то, в какой паре ты бежишь с соперником. В этом плане мне сегодня повезло — бежал вместе с Русланом Мурашовым. Он меня хорошо „разогнал“. При выходе на финишную прямую видел, что бежим с ним примерно на одно время. Пришлось выжимать из себя все, что есть», — отметил после финиша Павел Кулижников.

Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м.

1. Павел Кулижников (Краснодарский край) — 35,14.

2. Руслан Мурашов (Краснодарский край) — 35,15.

3. Виктор Муштаков (Алтайский край) — 35,36.

Сегодня на льду «Уральской молнии» в Челябинске сильнейшие конькобежцы страны разыграют еще два комплекта медалей. На старт выйдут женщины на дистанции 3000 метров, а также мужчины на дистанции 5000 метров. Среди участников — трехкратная победительница Всероссийской зимней спартакиады в шорт-треке челябинка Екатерина Алдошкина.