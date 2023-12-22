Конькобежка Ольга Фаткулина возглавит сборную Челябинской области на чемпионате России

Стал известен состав южноуральской команды на соревнования в Иркутске

На чемпионате России по конькобежному спорту — 2023 в Иркутске выступят 13 спортсменов Челябинской области. Сегодня, 22 декабря, стал известен состав южноуральской команды, которую возглавила серебряный призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина. Выступит в турнире и еще одна титулованная челябинская спортсменка Екатерина Алдошкина, сообщает пресс-служба ЛД «Уральская молния».

Состязания в Иркутске пройдут с 23 по 27 декабря в крытом ледовом дворце «Байкал», церемония открытия которого состоялась в сентябре 2020 года. В соревнованиях примут участие сильнейшие конькобежцы страны. Им предстоит разыграть 16 комплектов медалей — в индивидуальных видах, эстафетах и командном спринте.

Челябинская область делегирует на турнир 13 спортсменов — 6 мужчин и 7 женщин. Возглавит южноуральскую команду серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира Ольга Фаткулина. Она выступит на дистанциях 500 и 1000 метров. Помимо нее в заявку включена и многократная чемпионка страны по шорт-треку, участница зимних Олимпиад Екатерина Алдошкина.

Также на соревнованиях в Иркутске Челябинскую область представят: Никита Базюк, Роман Тиханов, Никита Усенко, Семен Кононов, Сергей Бородулин, Степан Чистяков, а также Анастасия Григорьева, София Клименко, Полина Чеснокова, Мария Гудошникова и Анастасия Алтухова.

В первый день турнира, 24 декабря, состоится церемония открытия соревнований, а также будут разыграны первые комплекты наград на дистанциях 500 метров (мужчины и женщины), 3000 метров (женщины) и 5000 метров (мужчины).

Напомним, что главным стартом сезона для сильнейших конькобежцев страны станет II Всероссийская зимняя Спартакиада. Эти соревнования пройдут с 14 по 18 февраля в челябинском ледовом дворце «Уральская молния».