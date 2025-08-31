Конькобежка Ольга Фаткулина примет участие в третьем сезоне реалити-шоу «Титаны»

Челябинская спортсменка поборется за главный приз в размере 10 миллионов рублей

Серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту поборется за звание главного «Титана» России. Челябинка Ольга Фаткулина станет одной из участниц третьего сезона реалити-шоу, в котором титулованные спортсмены страны поборются за главный приз — 10 миллионов рублей. Ранее в подобном проекте принимала участие еще одна челябинка — боец ММА и самбистка Ирина Алексеева, сообщает пресс-служба проекта «Титаны».

35-летняя спортсменка вошла в список более чем ста спортсменов страны, сформированный искусственным интеллектом. Челябинке предстоит пройти сложнейшие испытания на силу, ловкость, баланс и выносливость, чтобы проверить, на что способно человеческое тело.

Ольга Фаткулина призналась, что, когда смотрела шоу «Титаны», видела, насколько серьезные и жесткие, но в то же время интересные испытания проходят спортсмены, поэтому согласилась на участие и рассматривает его как вызов самой себе.

«У меня не было больших сомнений, стоит ли участвовать в этом проекте. Мне хотелось испытать себя вне коньков, посмотреть на себя с другой стороны, смогу ли я справиться с заданиями, которые создаёт искусственный интеллект. Испытания максимально далеки от конькобежного спорта, так что мне придётся включать новые мышцы и открывать в себе новые качества, чтобы победить», — рассказала Ольга.

В реалити-шоу на федеральном телеканале примут участие более ста сильнейших людей России. В него вошли лучшие из лучших в своих видах спорта, а также любители, фитнес-тренеры, актеры, каскадеры, спасатели, альпинисты, блогеры... Все они претендуют на звание главного титана России. Главное, что объединяет всех этих людей: спорт — их религия, образ жизни и мышление.

«Я не боюсь соревновательной борьбы с другими участниками, я к ней привыкла. Все ребята показывали отличные результаты в своем виде спорта, но на проекте задания непредсказуемы, поэтому я сосредоточена только на себе и на своих сильных сторонах», — отметила Ольга Фаткулина.

Отметим, что съемки третьего сезона проекта «Титаны» уже стартовали на одном из федеральных телеканалов. Планируется, что в прокат спортивное шоу выйдет в январе 2026 года.