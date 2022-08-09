Компания Фонбет стала официальным партнером хоккейного клуба «Металлург»

Соглашение рассчитано на три года

«Соглашение с „Фонбет“ позволит существенно увеличить долю внебюджетного финансирования не только „Металлурга“, но и всего магнитогорского хоккея. За счёт этого сотрудничества мы рассчитываем создать много активностей для болельщиков как на хоккейных матчах в Арене „Металлург“, так и в социальных сетях, и начнём делать это уже на Мемориале Ромазана»,

— рассказал исполнительный директор ХК «Металлург» Кирилл Крепкогорский.

«Магнитогорский „Металлург“ — один из клубов, с которым ассоциируется российский хоккей. Мы очень рады, что „Магнитка“ пополнила спонсорский актив наших клубов КХЛ. В Магнитогорске одни из самых преданных болельщиков во всей лиге. То, как в этом городе любят игру и свою команду, дорогого стоит. Уверен, что нам удастся реализовать с ними большое число различных интересных активностей»,

— отметил генеральный директор Фонбет Сергей Анохин.