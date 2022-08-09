Сегодня, 9 августа, магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» заключил партнерское соглашение с компанией Фонбет. На ближайшие три года компания станет официальным партнером «Магнитки», сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Болельщики магнитогорского клуба смогут принять участие в первых совместных акциях букмекера и клуба шестого сентября на первой домашней игре «Металлурга» в чемпионате КХЛ против «Северстали».
«Соглашение с „Фонбет“ позволит существенно увеличить долю внебюджетного финансирования не только „Металлурга“, но и всего магнитогорского хоккея. За счёт этого сотрудничества мы рассчитываем создать много активностей для болельщиков как на хоккейных матчах в Арене „Металлург“, так и в социальных сетях, и начнём делать это уже на Мемориале Ромазана», — рассказал исполнительный директор ХК «Металлург» Кирилл Крепкогорский.
Логотип Фонбет появится на игровой форме пятикратного чемпиона России, а также на «Арене-Металлург». Также Фонбет выступит спонсором стартующего Мемориала имени Ивана Ромазана.
«Магнитогорский „Металлург“ — один из клубов, с которым ассоциируется российский хоккей. Мы очень рады, что „Магнитка“ пополнила спонсорский актив наших клубов КХЛ. В Магнитогорске одни из самых преданных болельщиков во всей лиге. То, как в этом городе любят игру и свою команду, дорогого стоит. Уверен, что нам удастся реализовать с ними большое число различных интересных активностей», — отметил генеральный директор Фонбет Сергей Анохин.
Отметим, что Фонбет — крупнейший букмекер СНГ и официальный партнер Континентальной хоккейной лиги с 2017 года. Сотрудничество компании с КХЛ — самое продолжительное в истории российского спорта и букмекерства.
Напомним, челябинский хоккейный клуб «Трактор» заключил партнерское соглашение с компанией Winline. Договор рассчитан до конца сезона 2024/2025.
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