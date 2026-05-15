Комары, дикая жажда и грязь в лицо: зачем на Южном Урале занимаются трейлом

Репортаж из городского бора протяженностью почти 10 км

Всю жизнь я ненавидела бег в любом его проявлении, исключением были лишь догонялки по всем этажам школы в пятом классе. Не понимаю людей, которые на полном серьезе выходят на пробежку перед работой или идут на стадион под конец дня. Не вижу ничего интересного и захватывающего в том, чтобы просто бежать прямо. Обычно «захватывать» начинает тогда, когда колет правый бок. В День горного бега даем второй шанс этому виду спорта. Челябинский адепт трейлраннинга Иван Рассахацкий стал гидом корреспондента ИА «Первое областное» на этом пути преодоления. Чтобы узнать, что такое трейл, мы пробежали по камням, грязи, лужам и горкам почти 10 километров.





Трейлранниг — это бег по природному рельефу, поэтому для репортажа была выбрана соответствующая локация — Челябинский городской бор. Перед выходом в лес Иван проводит мини-ликбез по экипировке. Одно из самых важных в этом виде спорте — обувь.

«Кроссовки для трейла должны быть для земли. Не для асфальта, не для брусчатки, именно для земли. Вот на мне Asics — у них мягкая, липкая резина. Первые ощущения, когда я начал бегать по грунту, — как будто у тебя присоски. Прилепился и отлепился», — объясняет Иван.





Для разных участков — разная обувь. Иван бегает марафоны не только летом, но и зимой и по льду, и по рассыпчатому снегу. Для таких маршрутов своя обувь — на высоких шипах.

«Это Salomon Speedcross 6. У них высокие шипы, сильно разнесены друг от друга. Они сделаны „птичками“: пятка тормозит на склонах, носком отталкиваешься. Это кроссовки для сыпучего грунта, песка, откровенной грязи. Я их использую на зимних трейлах — они вгрызаются в снег и держат», — говорит спортсмен.





На длинные дистанции более 40 километров кроссовки другие — с местом для пальцев. В процессе бега на большие расстояния ноги отекают и увеличиваются. В этих кроссовках пальцы не сжимаются и ноги чувствуют себя комфортно. Под них ­­­— забавные носки, как из детства (с кармашком для каждого пальца), чтобы не было мозолей. Стоимость профобуви соответствующая — пара в районе 15 тысяч рублей.





Об остальном он обещает рассказать во время забега. Переодеваемся, переобуваемся, стартуем.

Следующая деталь образа — беговой жилет. Он плотно сидит на теле, не болтается и вмещает в себя много всего.

«Две мягкие фляги по пол-литра. Вода не булькает, если выкачать воздух. Гели, солевые таблетки, телефон, свисток, аптечка, спасодеяло, фонарик, у меня еще палки», — демонстрирует Иван.





Такой набор нужен не на каждый забег. На длинные дистанции организаторы составляют список обязательного снаряжения. На старте проверяют. Если чего-то нет — снимают.

«На длинных забегах на каждом пункте питания дежурят медики. На забег просто так не попасть, нужна медкомиссия. Без справки о здоровье даже стартовый номер не дадут», — говорит он.

Пивно-макаронная диета для спортсменов

Трейлраннеры едят высокоуглеводную пищу: макароны, овсянку, гречку (без гуляша или котлеты — мясо тяжело и долго переваривается).

«Утром перед стартом — овсяная каша. Это долгие углеводы. На дистанции будут пункты питания с водой, изотоником, яблоками, финиками. Иногда даже колу ставят, она помогает быстро восполнить углеводы. Самый странный набор был на Таганае — сало с черным хлебом, бутерброды. Прикольно», — улыбается Иван.

После забега ничего не восстанавливает лучше безалкогольного пива.

«Это суперизотоник! Там много витаминов группы Б. Однажды я проверял на себе: жаркий день, бегал, выпил всю воду, ноги подкашиваются. Захожу в магазин, покупаю нулевку, выпиваю полбанки. У меня как будто зрачки расширяются, оживаю. Получается, я не пью, а восстанавливаю водно-солевой баланс», — рассказывает спортсмен.

Продолжаем бежать, проходит уже 20 минут, дыхание спирает, благо не подводит правый бок. По совету специалиста начинаю дышать и ртом, и носом — становится легче. Не скучно. Либо из-за сменяющихся пейзажей, либо из-за интересной беседы.





Как начать бегать и не умереть в первый месяц?

«Первое время важно бегать не на скорость, а по времени. Например, 20 минут медленно. На следующей неделе — 25. Потом — 30. И так три — шесть месяцев. Постепенно увеличивать время, не скорость», — советует Иван.

А если надоест?

«Можно менять локации либо чередовать бег со скандинавской ходьбой, особенно если есть проблемы с суставами. Кто-то совмещает бег с велосипедом», — говорит спортсмен.

Пришло время и нам сменить бег на ходьбу, потому что моя голова начала понемногу кружиться. У Ивана к этому моменту даже дыхание не сперло. Начинать бегать, конечно, лучше с человеком опытным, чтобы в случае чего и водички дал, и подстраховал во время бега по кривым возвышенностям.

«Не у всех есть деньги на тренера. Спасают умные часы со спортивными функциями. В приложении к часам есть „ИИ-тренер“. Я, например, тренировался под руководством искусственного интеллекта. Он подсказывает пульс, темп, перепад высот», — рассказывает Иван.

Бегать на низких пульсах — основа. Нужно тренировать сердце, показывать организму, что теперь мы живем по-другому. А уже через три — шесть месяцев можно и на высокие пульсы переходить.





Дыхание восстановлено, можно обратно переходить на бег. Мысли перестают путаться в голове, но ощущение, что «ты должен» добежать эту дистанцию, висит мертвым грузом над головой. Надоедает.

«Голова действительно начинает работать по-другому после длительных дистанций. Бег — занятие монотонное, кого-то напрягает, кого-то раздражает, но учит. Учит долгому выполнению одной и той же работы с прицелом на результат. И терпению», — добавляет компаньон.

В сентябре у Ивана будет трейл на 50 километров. Готовиться начал заранее — устраивает длительные тренировки на 30—35—40 километров раз в неделю. Ну и свои привычные тренировки не забывает.





«Оборачиваюсь — а на меня летит лось»

Челябинская область богата разнообразными трассами для трейла. Особенно круто в горнозаводской зоне в Златоусте, Миассе, Сатке. Складывается ощущение, что чем сумасшедшее трасса, тем больше спортсменов хотят ее покорить.

«Lake Ice Race — зимняя гонка по льду озера Тургояк. Бегут через озеро до острова Веры, потом по прибрежной зоне и на гору Опорную. Набор высоты — 350—400 метров на полутора километрах. Градиент такой, что идешь и не понимаешь, зачем ты сюда приехал», — вспоминает Иван.

«Трассы-кардиограммы» с подъемами по 5—7 метров вверх и такими же резкими спусками можно найти в Каменске-Уральском. В Златоусте есть несколько забегов — по Таганаю, Уреньге или просто по канатке в центре города. На «Солнечной долине» трасса с крутыми подъемами, на такой забег обязательно нужно взять палки. В общем, для профессиональных трейлраннеров — как для детей: чем сложнее, грязнее, запутаннее, тем интереснее! Можно и в грязи поваляться, и по лужам попрыгать.

«Один раз бежал в Миассе по трассе, поворачиваю голову — а на меня летит огромный лось. Ощущения незабываемые. А еще один знакомый бежал по Таганаю и встретил медведя. Они так испугали друг друга, что сиганули в разные стороны», — рассказывает Иван.

Чередую бег с ходьбой и пытаюсь вспомнить, что хотела спросить, потом думаю, что это уже не очень-то и важно.

«Я начал бегать в 2022 году зимой. Пришел домой и понял, что нужно разгрузить голову, навалилось все и сразу. Сказал жене и побежал», — вспоминает Иван.





Кстати, он ведет группу про трейл в сети «ВКонтакте» с ироничным названием «Дорогая, я убежал», снимает и пишет контент про бег, спортивные атрибуты и даже берет интервью.

«Начал вести, потому что родители живут в Петропавловске. Звоню им, рассказываю, что там-то бегал, они просят фото, скидываю. Но по картинкам непонятно. Решил снимать видео, чтобы они смотрели. Вторая причина, по которой веду блог, — ограниченное количество информации про трейловые марафоны. Я нашел всего два видео, пока готовился. Мне стало обидно: почему мало снимают? Московский марафон — пожалуйста, Казанский — пожалуйста. А у нас — нет. Вот я и начал», — говорит компаньон.

К концу маршрута начинают болеть мышцы, даже приятно как-то. Суждение мимолетное и ошибочное, ведь на следующий день ноги стали болеть так, что проще было бы не вставать с кровати как минимум еще дня три.





«Если исчезает искра, ищу новые места. У меня есть приятель — мы встретились на одном трейле. После финиша он заявляет: „Я больше никогда в этой жизни ногой не ступлю на стартовый створ“. Через год встречаюсь с ним — готовится к двухдневной гонке на Камчатке по вулканам…» — рассказывает Иван.

Если вы сотни раз обещали себе не обжираться на ночь, не перерабатывать или не отвечать на злополучное «спишь?» посреди ночи, пообещайте еще никогда не бегать. И тогда точно настанет день, когда ноги окажутся в кроссовках и мимо замелькают деревья и фонари парка.

Мы пробежали около девяти километров. Руки чесались от укусов комаров, ноги гудели и просили те самые широкие кроссовки, а тело хотело баночку нулевки. Что-то в этом есть. Теперь допускаю, что бегу может быть место в жизни. Даже если сначала человек был так же далек от него, как я.