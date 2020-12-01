Челябинские гимнастки завоевали две серебряные медали на турнире в Новосибирске

Отличились коллективы «Престиж» и «Аквамарин».

Две команды из Челябинска стали призёрами соревнований по художественной гимнастике. Коллективы «Престиж» и «Аквамарин», представляющие спортивную школу «Гармония», завоевали серебряные медали на турнире «Сибирская матрёшка». Он прошёл в Новосибирске в конце ноября. О достижении челябинских гимнасток «Первому областному» рассказали в управлении физкультуры и спорта городской администрации.



«В конце ноября в Новосибирске прошли IV региональные соревнования по художественной гимнастике „Сибирская матрёшка“. В турнире приняли участие свыше 300 спортсменок из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Из Челябинска в соревнованиях участвовали две команды гимнасток СШ „Гармония“. Они стали серебряными призёрами. В составе команды „Престиж“ под руководством тренера Анастасии Марченко выступили: Софья Гончарова, Полина Иванова, Елизавета Исаева, Елизавета Постникова, Таисия Постникова. Команда „Аквамарин“, тренер Наталья Похил: Анна Ананьева, Жанна Баркина, Светлана Миронова, Вероника Некрасова, Алиса Нестерова»,— сообщили в городском управлении по физической культуре и спорту.

Отметим, спортивная школа по художественной гимнастике «Гармония» была образована в Челябинске как самостоятельное учреждение 1 января 1999 года. До этого времени она была отделением МУ СДЮШОР № 4. Добавим, в этом году ученицы «Гармонии» также завоевали серебряные медали на первенстве УрФО по художественной гимнастике.