Впервые в Челябинске с 13 по 14 марта пройдет международный турнир по баскетболу 3×3 на Кубок губернатора Челябинской области. За победу в соревнованиях будут бороться не только уральские команды, но и коллективы из Китая, Сербии, Кыргызстана, Казахстана и Беларуси. Хедлайнером турнира станет рэпер Ramil’, сообщает региональная федерация баскетбола.
Соревнования пройдут в МТС Live Холл, в котором в прошлом году состоялся Кубок России по баскетболу 3×3. Также в рамках соревнований пройдут игры Кубка Солидарности.
Кроме баскетбольных матчей болельщиков ждет уникальная развлекательная программа, баскетбольный фристайл, акробатика, акро-данк и конкурс трехочковых.
Хедлайнером турнира станет исполнитель Ramil’, который стал известен после выхода сингла «Хочешь со мной» и одноименного альбома. Он выступит в финальный день соревнований. Приобрести билеты можно по ссылке.
Напомним, что ранее в Челябинске впервые прошел благотворительный медиатурнир по баскетболу 3×3 «Ангел Баскет», в котором выступили известные спортсмены, политики, предприниматели и медийные люди. В ходе турнира организаторы собрали более 650 тысяч рублей от продажи билетов и спонсорских пожертвований. Эти средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями.
Организатором предстоящего турнира по баскетболу 3×3 выступит баскетбольный клуб «Челбаскет» при содействии Фонда поддержки спорта Челябинской области и региональной Федерации баскетбола.
Возрастное ограничение: 6+
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