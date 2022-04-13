Команды из Челябинска выиграли всероссийский турнир по черлидингу

Девушки из клуба «Багира» стали призерами соревнований в Перми

На всероссийских соревнованиях по черлидингу в Перми успешно выступили несколько команд из челябинского клуба «Багира». В разных возрастных категориях южноуральские спортсменки выиграли состязания в дисциплинах «группа» и «стант», сообщает региональный Минспорт.

Состязания собрали внушительный состав участников — около 2500 спортсменов из разных уголков страны. Челябинская область делегировала на турнир 166 спортсменов. Клуб «Багира» выиграл командный медальный зачет в черлидинг-дисциплинах. Так, юные девушки команды «Багира-кидс» выиграли групповые упражнения и завоевали серебро в «стантах». Аналогичного результата достигли более старшие девушки из команды «Багира-Джуниор».

Соперниками южноуральских команд стали спортсмены из Белгородской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областей, Красноярского и Пермского края, а также республик Башкортостан и Татарстан.