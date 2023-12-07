Команду ЮУрГУ наградили за победу в областной универсиаде вузов

В Челябинске прошел праздник «Звезды студенческого спорта»

В челябинском конгресс-отеле «Малахит» прошел праздник «Звезды студенческого спорта». На мероприятии наградили победителей и призеров областной универсиады образовательных организаций высшего образования Челябинской области, а также председателей спортивных клубов. Победителей и призеров наградил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов, сообщает региональный Минспорт.



На мероприятии наградили призеров и победителей универсиады образовательных организаций высшего образования Челябинской области в 2022/23 учебном году в двух группах. Победителями турнира стали спортсмены из Южно-Уральского государственного университета и Уральского филиала Российского государственного университета правосудия.



Кроме того, на празднике спорта чествовали победителей и призеров чемпионатов мира, Европы, Кубка России, Универсиады вузов России, а также международных соревнований. Награды вручали серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Ольга Фаткулина, четырехкратный призер чемпионатов мира по дзюдо Денис Ярцев, бронзовый призер чемпионатов Европы по плаванию Светлана Сосновская и почетный гражданин Челябинска Леонид Мосеев.



Министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб наградил председателей спортивных клубов и ответственных за спортивную работу в вузе почетными грамотами Министерства спорта Российской Федерации и Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, а также благодарственными письмами.

