Команда Златоуста — победитель VII зимнего областного фестиваля ГТО

В соревнованиях приняли участие коллективы из 11 муниципальных образований области

В Златоусте подвели итоги VII зимнего областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в котором за победу боролись 11 сильнейших коллективов региона. Наилучший результат показала команда хозяев соревнований, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Торжественная церемония открытия прошла в спортивном центре «Уралочка». С приветственными словами выступили заместитель регионального министра физической культуры и спорта Виталий Якушев и глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.



За первое место поборолись 150 человек из 11 муниципальных образований Челябинской области. Участники выполняли в течение двухдневной программы нормы комплекса: плавание, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине (для мужчин), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места, наклон стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, а также бег на лыжах.



По итогам соревнований первое место заняла команда города Златоуста (5793 очков). Второе и третье место заняли команды из Магнитогорска (5757 очков) и Сатки (5607 очков) соответственно.

