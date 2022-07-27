Команда УрФО с разгрома стартовала на командном Кубке России по боксу

В первый день турнира уральцы уверенно победили соперников из Сибири

В подмосковном Серпухове состоялись первые поединки командного Кубка России по боксу. Действующий чемпион сборная УрФО в стартовом поединке разгромила соперников из СибФО, одержав 12 побед в 13 поединках. Помогли фаворитам турнира взять верх и три южноуральских спортсмена, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В минувшем году сборная УрФО стала победителем командного Кубка России. И в этом году также является одним из главных претендентов на победу. Статус фаворита уральские боксеры подтвердили уже в первом бою против соперников из Сибирского ФО. В 13 боях «стенка на стенку» команда УрФО победила 12 раз. Итоговый счет — 24:15.

В подмосковный Серпухов в составе сборной УрФО отправились и шесть южноуральских боксеров. Однако вчера, 26 июля, на ринг вышли только трое. Эдмонд Худоян (48 кг), Максим Стахеев (51 кг) и Андрей Стоцкий (92 кг) уверенно выиграли у своих визави — Николая Солдатова, Альберта Руденя и Василия Зверяна соответственно. Пожалуй, лишь только бой между Стахеевым и Руденем получился достаточно упорным, но судьи отдали предпочтение челябинскому спортсмену (3:2).

В других поединках сборная ЦФО разгромила команду Москвы со счетом 24:15. В другом дневном противостоянии сборная Санкт-Петербурга крупно уступила команде Северо-Кавказского федерального округа — 23:16. В вечерней части программы сборная Приволжского ФО выиграла у представителей Южного ФО — 23:16.

Согласно регламенту, в турнире принимают участие команды из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения — Москвы и Санкт-Петербурга. В соревновании боксеры бьются в 13 весовых категориях в формате «стенка на стенку». За победу в матчевой встрече команда получает по два балла, за поражение — один, за неявку — ноль. В состав каждой команды может входить не более 32 человек — 26 боксеров (по два спортсмена в каждую категорию) и 6 тренеров.