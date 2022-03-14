Команда УралГУФК завоевала серебро чемпионата Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике

Южноуральские спортсмены завоевали 15 медалей в Ярославле

В Ярославле завершились соревнования по легкой атлетике чемпионата Российского студенческого спортивного союза, в которых выступили команды 40 вузов страны. Сборная УралГУФК заняла второе место в общем зачете, завоевав 15 медалей различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», в соревнованиях приняли участие 40 вузов, разделенные на две группы по наличию спортивной кафедры или института. В первую группу вошло 18 команд, среди них была команда Уральского государственного университета физической культуры.

В упорной борьбе команда УралГУФК под руководством тренеров Дмитрия Матюхова и Владимира Береглазова заняла второе место, уступив лишь 12 очков сборной РГУФКСМиТ (Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма) из Москвы.

В составе южноуральской команды победителями соревнований стали Максим Тиряков (бег 400 м), Наталья Комбарова (60 м), Анастасия Целовальникова (толкание ядра), Иван Соловьев (тройной прыжок), Дарья Чукшис (прыжки в высоту), Никита Павлов (3000 м), а также мужская эстафетная команда в беге 4×200 м.