Команда URAL MOTORSPORT подтвердила участие в Taklimakan Rally 2026

В престижной международной гонке будут заявлены два экипажа из Миасса

Миасская команда URAL MOTORSPORT подтвердила участие в международном ралли Taklimakan Rally 2026 на двух грузовиках в категории Т5. Российским гонщикам предстоит преодолеть 8000 километров по песчаным дорогам и дюнам Китая. Соревнования станут для них уникальным опытом борьбы в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба АЗ «Урал».

Старт гонки будет дан в городе Урумчи, финиш — в городе Аксу. Из общего километража 4200 километров приходятся на скоростные спецучастки, где спортсменам предстоит показать максимальную концентрацию и мастерство. Команда URAL MOTORSPORT выступит в категории Т5, представив два гоночных болида.

Соперниками российских гонщиков станут как опытные участники из команды «КАМАЗ-Мастер», так и китайские представители грузового класса. Организаторы и эксперты ожидают напряженную борьбу на трассе — противостояние давних конкурентов обещает стать одним из самых зрелищных событий ралли.

«Маршрут непредсказуем. Именно поэтому мы частично пересмотрели состав экипажей. У каждого из представленных участников за плечами сотни километров по бездорожью, ночные ремонты и работа на пределе. Уверен, наша расстановка сработает и принесет свои плоды. Мы знаем, что пустыня и дюны не прощают ошибок, поэтому наиболее тщательно готовимся к их покорению», — считает руководитель команды URAL MOTORSPORT Виктор Яковлев.

Состав команды URAL MOTORSPORT на Taklimakan Rally 2026:

Первый экипаж:

Пилот — Юрий Найман

Штурман — Александр Шмелев

Механик — Антон Кушников

Второй экипаж:

Пилот — Иван Королев

Штурман — Кирилл Воротников

Механик — Дмитрий Берсенев

Команда автомобильного завода «Урал» имеет большой опыт выступлений в престижных международных ралли-марафонах. Так, ранее гоночные команды из Миасса принимали участие в престижных гонках «Париж — Дакар» и «Шелковый путь».