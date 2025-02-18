Команда Студенческой хоккейной лиги выиграла Кубок поколения — 2025 в Магнитогорске

Пятый в истории поединок между сборными СХЛ и НМХЛ прошел в арене «Металлург»

На магнитогорской «Арене Металлург» прошел пятый в истории поединок между сборными Студенческой хоккейной лиги и Национальной молодежной хоккейной лиги за Кубок поколения. Его итогом стала победа хоккеистов сборной СХЛ со счетом 4:2, сумевших отстоять трофей, добытый в феврале 2024 года в Саранске, сообщает пресс-служба Студенческой хоккейной лиги.

В Магнитогорске представители СХЛ добились волевой победы. По итогам перового периода представители Студенческой хоккейной лиги уступали соперникам в счете: дебютную шайбу в матче сборная НМХЛ (Национальная молодежная хоккейная лига. — Прим. авт.) забросила за семь минут до завершения игрового времени первого периода.

В дебюте второго отрезка встречи хоккеисты сборной СХЛ сравняли счет в матче благодаря голу форварда Ивана Хрунина, которому ассистировали его партнеры по звену Денис Присталов и Мансур Кадыров, а менее чем за четыре минуты до завершения периода смогли выйти вперед после результативного броска нападающего Раиля Кабирова. Однако на второй перерыв команды ушли при равном счете: хоккеисты сборной НМХЛ смогли выровнять положение спустя две минуты после второй пропущенной шайбы.

Ключевой в определении победителя стала заключительная десятиминутка, в течение которой сборной СХЛ удалось провести две результативные атаки и при этом сохранить собственные ворота в неприкосновенности. Заброшенными шайбами отметились нападающие Мансур Кадыров и Денис Присталов, в обоих голах непосредственное участие принял Иван Хрунин, ассистировавший своим партнерам по сборной и ульяновской «Спарте».

В составе победителей отличились и три челябинских хоккеиста — капитан сборной СХЛ Кирилл Соловьев, а также Артем Драй и Александр Погодин. Поздравил их с победой первый заместитель губернатора Челябинской области и ветеран ХК «Политехник» Станислав Мошаров.

Сборная СХЛ стала первой командой, которой удалось завоевать Кубок поколения два года подряд. Кроме того, победа в Магнитогорске позволила главной команде Студенческой хоккейной лиги выйти вперед в истории противостояния со сборной НМХЛ.