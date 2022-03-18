Команда Швейцарии заменит сборную России по хоккею на этапах Евротура

В Турнире четырех наций наша команда отстранена на два сезона

Хоккеисты сборной Швейцарии заменят российскую команду на этапах Евротура в течение двух следующих лет. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Швейцарской хоккейной ассоциации. Федерация хоккея России пока никак не комментирует данную ситуацию.

Международная федерация хоккея (IIHF) ранее отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине и лишила Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира —2023. Уже известно, что в этом сезоне сборная Швейцарии дебютирует на этапе Евротура, который пройдет в Швеции с 5 по 8 мая. Однако национальная хоккейная федерация со ссылкой на свои источники информации сообщает, что принято решение лишить сборную России участия в этапах Евротура на два сезона.

Между тем IIHF пока не лишила Россию взрослого чемпионата мира, который должен пройти с 5 по 21 мая 2023 года в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в Евротуре по традиции ежегодно принимают участие четыре ведущих европейских хоккейных сборных — России, Финляндии, Чехии и Швеции. Каждая из стран-участниц проводит по одному турниру на своей территории, в нашей стране в декабре проходит Кубок Первого канала.