Команда по стэп-аэробике из Челябинска выиграла чемпионат России в Москве

Также в активе сборной региона еще две бронзовые награды

Успешный результат показала сборная Челябинской области по фитнес-аэробике на соревнованиях в Москве. Чемпионат России в дисциплинах «аэробика», «степ-аэробика» и «хип-хоп» состоялся в Москве. На нем южноуральцы добыли три медали, одна из которых — золотая. Все три команды представляли на соревнованиях Челябинск. Первое место в степ-аэробике выиграла команда «Джайв».



«Спортсменки станут первыми мастерами спорта России по фитнес-аэробике в Челябинской области, документы готовятся к представлению»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Добавим, в этой же дисциплине бронзовая награда досталась другому южноуральскому коллективу — «Янтарю». Еще одно третье место — в активе команды «Торнадо». Они поднялись на пьедестал в дисциплине «аэробика».

Отметим, соревнования проходили во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Всего в них принимали участие более 3 000 спортсменов из 40 городов России.