Команда «ММК» представит Челябинскую область на «Играх ГТО»

Соревнования пройдут с 11 по 14 декабря в Кисловодске.

Команда «ММК», сформированная на базе Магнитогорского металлургического комбината, примет участие во Всероссийских «Играх ГТО». Соревнования стартовали в пятницу, 11 декабря, в Кисловодске, сообщает Министерство спорта Челябинской области.



Магнитогорцы уже прибыли на место проведения соревнований. Всего в составе «ММК» шесть человек. Они тренируются под руководством директора спортшколы № 2 спортивного комплекса «Металлург» Кирилла Игошкина. На протяжении двух дней они будут соревноваться в четырёх нормативах: меткость, гибкость, сила и скорость.

«Состязания завершатся 14 декабря, в них примут участие 32 команды. Фестиваль пройдет в новой соревновательной форме и откроет череду событий, приуроченных к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО. Организатором мероприятия выступило Министерство спорта Российской Федерации. 12 декабря состоится торжественная церемония открытия фестиваля, в которой примет участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. В течение дня определятся 14 команд-финалистов и победители личных зачётов», — сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, в это воскресенье, 13 декабря, состоятся показательный забег фитнес-инструкторов и два забега кроссфит-спортсменов «ГонкаГТО». В этот же день пройдёт «ЭстафетаГТО», в которой примут участие команды, занявшие 1—14 места в общекомандном зачёте по итогам первого соревновательного дня, и финальный забег в личном зачёте. Затем состоится церемония закрытия, на ней объявят победителей.