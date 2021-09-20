Команда миасского «Урала» впервые обошла «КАМАЗ» в «Военном ралли»

Юрию Найману удалось разогнать грузовик до рекордных 120 км/ч

Команда миасского автомобильного завода «Урал» приняла участие в «Военном ралли», проходившем в рамках Армейских международных игр-2021 в республике Тыва, и впервые обошла «КАМАЗ» в зачете заводов-изготовителей. Об этом сообщили в пресс-службе «Урала».

Представители семи стран: Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Сербии, Китая, России и Израиля, поборолись за победу в соревнованиях на грузовиках КАМАЗ и Урал с колесными формулами 4х4 и 6х6 (четыре, либо шесть ведущих колес). Регламент предполагал войсковой (основной) зачет и зачет заводов-изготовителей. Правила имели существенное различие: в основном зачете максимально допустимая скорость в заезде составляла всего 70 км/ч, в то время как у заводских коллективов такого ограничения не было.

По результатам прохождения маршрута команда «АЗ УРАЛ» опередила «КАМАЗ» и стала победителем соревнований среди заводов-изготовителей. В этом году миасский завод представляла команда под руководством Дмитрия Наговицына, в которую вошли пилоты Юрий Найман и Иван Тетерин и механики Сергей Петелин, Николай Королев и Иван Болотов. Они преодолели 550 километров крутых подъемов, резких спусков и косогоров. Урал-43206, за рулем которого был Юрий Найман, развил скорость 120 км/ч.

Автомобили, представленные миасским автозаводом, оснащены 312-сильным двигателем и имеют каркас безопасности, сиденья с боковой поддержкой и пятиточечные ремни безопасности.