Команда «Металлург» возглавила женскую баскетбольную Высшую лигу

Девушки из Магнитогорска одержали 11 побед в 12 матчах

Баскетболистки магнитогорского «Металлурга» одержали очередные две победы в Высшей лиге, разгромив соперниц из «Платов-РГЭУ» — 90:55 и 94:38. Благодаря осечке конкурентов южноуральская команда впервые в этом сезоне стала единоличным лидером чемпионата, сместив с первой строчки челябинскую «Славянку-ЧКПЗ», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Два домашних матча с «Платов-РГЭУ» не должны были вызвать трудностей у баскетболисток «Металлурга». Уж слишком велика разница в классе команд. Кроме того, девушки из Ростова-на-Дону накануне потерпели разгромные поражения от «ЧГУ» из Чебоксар (38:83 и 39:81) и ногинского «Спартака» (39:78 и 36:101). То есть ни в одном из матчей девушки из «Платов-РГЭУ» не могли набрать даже 40 очков — очень низкий показатель.

В первой игре с «Металлургом» ростовчанки все-таки постарались оказать достойное сопротивление. Однако к большому перерыву преимущество хозяек площадки было уже солидным — 49:29. В третьем периоде магнитогорская команда еще увеличила отрыв, а тренерский штаб позволил себе бросить в бой девушек, которые проводят немного времени на площадке.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 22 ноября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Платов-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — 90:55 (26:12, 23:17, 23:10, 18:16).

«Металлург»: Дорофеева (15), Андрюшкина (14), Аникина (12), Стефановская (12), Мордвинцева (10), Межова (7), Голикова (6), Иконникова (5), Фролова (4), Отставнова (3) Адащик (2).

«Платов-РГЭУ»: Соснина (16), Кузьмицкая (13), Хипиева (6), Галынина (6), Родимова (5), Дереча (5), Чиликина (2), Карчевская (2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виктория Дорофеева («Металлург»)

Один из лучших матчей разыгрывающей магнитогорской команды в сезоне. За 23 минуты на площадке набрала 15 очков и сделала 6 передач.

Юлия Стефановская («Металлург»)

12 очков и 7 подборов при хорошей реализации бросков (83%) — эффективная игра высокорослой спортсменки.

Анастасия Соснина («Платов-РГЭУ»)

Была лучшей в составе ростовской команды — 16 очков, 8 подборов и 15 баллов за эффективность.

Повторный матч, состоявшийся на следующий день, получился для «Металлурга» еще более простым. В первом периоде соперницы еще боролись, а во втором откровенно провалились. За 10 минут игры «Ростов-ЮФУ» набрал лишь 4 очка. На большой перерыв команды отправились при счете 53:20. Разумеется, отыграть такой гандикап было невозможно. Вторая половина игры превратилась в формальность.

Как и днем ранее, главный тренер «Металлурга» Максим Синельников позволил себе ротировать состав, вновь выпустив на площадку молодых и перспективных спортсменок. Так, Арина Голикова и Олеся Межова набрали +10 очков.

В итоге 94:38 — разгромная победа магнитогорской команды. Она стала уже 11-й в 12 матчах текущего чемпионата.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины. 23 ноября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Платов-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — 94:38 (25:16, 28:4, 22:14, 19:4).

«Металлург»: Адащик (16), Голикова (15), Аникина (15), Фролова (12), Межова (11), Андрюшкина (7), Стефановская (6), Мордвинцева (5), Дорофеева (5), Отставнова (2), Иконникова.

«Платов-РГЭУ»: Соснина (15), Чиликина (7), Хипиева (6), Галынина (4), Кузьмицкая (4), Карчевская (2), Толстопятова, Родимова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Мария Адащик («Металлург»)

Провела на площадке немного времени (менее 15 минут), но этого хватило, чтобы набрать 16 очков и стать самым результативным игроком матча. У нее хорошая реализация бросков с игры (75%).

Софья Фролова («Металлург»)

12 очков, 8 подборов и 5 голевых передач — хорошая «линейка» для атакующего защитника «Металлурга».

Арина Голикова («Металлург»)

Провела свой лучший матч за команду, набрав 15 очков.

Впереди у «Металлурга» еще два домашних поединка — 26 и 27 ноября команде предстоит сыграть с «Ростов-ЮФУ». И эти матчи уже не станут легкой прогулкой для девушек из Магнитогорска.

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).