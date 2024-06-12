Команда мэрии Челябинска выиграла Кубок области по футгольфу

Соревнования по необычному виду спорта презентовал Николай Валуев

Сегодня, 12 июня, в Челябинске прошли соревнования по необычному виду спорта — футгольфу. Их провел в КСК «Рифей» известный боксер, депутат Госдумы Николай Валуев. Посетил турнир и оценил перспективы развития футгольфа на Южном Урале губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В турнире приняли участие команды депутатов, чиновников, бизнесменов, спортсменов и журналистов. Открыл соревнования глава региона Алексей Текслер.

«Футгольф — демократичный вид спорта. В нем могут проявить себя люди без какой-либо серьезной физической подготовки. Благодарю нашего друга Николая Валуева за то, что знакомит нас с этим замечательным видом спорта. Сегодня мы проводим уже четвертый турнир по футгольфу. Уверен, что его участники получат массу положительных эмоций и впечатлений», — отметил губернатор.

Президент Федерации футгольфа России Николай Валуев в приветственном слове поздравил гостей и участников соревнований с Днем России.

И акцентировал свое внимание на том, что в такого рода турнирах спортивные результаты уходят на второй план.

«Важен не результат, а сам процесс игры. Футгольф дает возможность людям весело вместе провести время, обрести новых друзей, с пользой для тела и души посоревноваться на природе в азартной игре», — добавил Николай Валуев.

Среди участников Кубка по футгольфу была и дружная команда спортивных журналистов, в ее составе — и наш корреспондент.

Увы, побороться за высокие места нам не удалось. Все-таки работа ногами не самая сильная наша сторона.

Победу в турнире 12 июня одержала команда администрации Челябинска. Второе место заняли бойцы из спортклуба «Феррум». Замкнула тройку призеров команда Челябинской городской Думы.

3 место — Челябинская городская Дума

2 место — Бойцовский клуб «Феррум»

1 место — администрация города Челябинска