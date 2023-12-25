Команда «Курчатов» выиграла международный турнир по баскетболу 3×3 В финале челябинский клуб разгромил соперников из Казахстана со счетом 21:14



В торговом комплексе «Три Кота» за победу в турнире боролись команды из Астрахани, Атырау, Волгограда, Краснодара, Ростова, Ставрополя, а также участник чемпионата России — команда «Курчатов» из Челябинска. Призовой фонд состязаний составил 100 000 рублей.



На соревнованиях в Астрахани челябинские баскетболисты одержали три уверенные победы, выйдя с первого места группы. В финальном поединке южноуральцы также не оставили шансов ISKER из Казахстана. Во всех играх «Курчатов» одержал досрочные победы. Лучшим игроком в составе команды был признан Станислав Сотников.

Групповой этап «Кубка Аксиомы» по баскетболу 3×3:

«Курчатов» — «Феникс-Ростов» U18 — 21:9

«Курчатов» — «Аксиома» (Астрахань) — 22:5

«Курчатов» — «Реал» (Астрахань) — 21:7



Четвертьфинал:

«Курчатов» — «Волжане» — 22:7



Полуфинал:

«Курчатов» — «Феникс-Ростов» U18 — 21:6



Финал:

«Курчатов» — ISKER (Казахстан) — 21:14

Добавим, что ранее челябинская команда «Курчатов» успешно стартовала в новом сезоне по баскетболу 3×3. На турнире «Претендент», прошедшем в Архангельске,

В Астрахани прошел «Кубок Аксиомы» по баскетболу 3×3, в котором приняли участие команды из России и Казахстана. Победителем состязаний стала челябинская команда «Курчатов». В финале южноуральцы победили клуб из Казахстана ISKER со счетом 21:14, сообщает пресс-служба БК «Курчатов».В торговом комплексе «Три Кота» за победу в турнире боролись команды из Астрахани, Атырау, Волгограда, Краснодара, Ростова, Ставрополя, а также участник чемпионата России — команда «Курчатов» из Челябинска. Призовой фонд состязаний составил 100 000 рублей.На соревнованиях в Астрахани челябинские баскетболисты одержали три уверенные победы, выйдя с первого места группы. В финальном поединке южноуральцы также не оставили шансов ISKER из Казахстана. Во всех играх «Курчатов» одержал досрочные победы. Лучшим игроком в составе команды был признан Станислав Сотников.«Курчатов» — «Феникс-Ростов» U18 — 21:9«Курчатов» — «Аксиома» (Астрахань) — 22:5«Курчатов» — «Реал» (Астрахань) — 21:7«Курчатов» — «Волжане» — 22:7«Курчатов» — «Феникс-Ростов» U18 — 21:6«Курчатов» — ISKER (Казахстан) — 21:14Добавим, что ранее челябинская команда «Курчатов» успешно стартовала в новом сезоне по баскетболу 3×3. На турнире «Претендент», прошедшем в Архангельске, она завоевала путевку в дивизион «Мастер» чемпионата России . Подопечные Василия Гладышева одержали две победы и потерпели одно поражение, выполнив главную задачу на турнир.

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