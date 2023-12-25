В Астрахани прошел «Кубок Аксиомы» по баскетболу 3×3, в котором приняли участие команды из России и Казахстана. Победителем состязаний стала челябинская команда «Курчатов». В финале южноуральцы победили клуб из Казахстана ISKER со счетом 21:14, сообщает пресс-служба БК «Курчатов».
В торговом комплексе «Три Кота» за победу в турнире боролись команды из Астрахани, Атырау, Волгограда, Краснодара, Ростова, Ставрополя, а также участник чемпионата России — команда «Курчатов» из Челябинска. Призовой фонд состязаний составил 100 000 рублей.
На соревнованиях в Астрахани челябинские баскетболисты одержали три уверенные победы, выйдя с первого места группы. В финальном поединке южноуральцы также не оставили шансов ISKER из Казахстана. Во всех играх «Курчатов» одержал досрочные победы. Лучшим игроком в составе команды был признан Станислав Сотников.
Групповой этап «Кубка Аксиомы» по баскетболу 3×3:
«Курчатов» — «Феникс-Ростов» U18 — 21:9
«Курчатов» — «Аксиома» (Астрахань) — 22:5
«Курчатов» — «Реал» (Астрахань) — 21:7
Четвертьфинал:
«Курчатов» — «Волжане» — 22:7
Полуфинал:
«Курчатов» — «Феникс-Ростов» U18 — 21:6
Финал:
«Курчатов» — ISKER (Казахстан) — 21:14
Добавим, что ранее челябинская команда «Курчатов» успешно стартовала в новом сезоне по баскетболу 3×3. На турнире «Претендент», прошедшем в Архангельске, она завоевала путевку в дивизион «Мастер» чемпионата России. Подопечные Василия Гладышева одержали две победы и потерпели одно поражение, выполнив главную задачу на турнир.
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