Команда «Красная машина» из Коелги выиграла турнир по хоккею в валенках

Подводим итоги XV Кубка Законодательного собрания Челябинской области

На льду челябинского дворца спорта «Уральская молния» завершился XV Кубок Законодательного собрания региона по хоккею в валенках «Играй по-нашему». В этом году турнир собрал 65 команд. В мужских состязаниях победу одержала команда «Красная машина» из Коелги, в женских — «Ника» из Еткуля, сообщает региональный Минспорт.

Турнир в Челябинске открыли председатель областного парламента Станислав Мошаров и министр спорта региона Владимир Иванов.

Мужские состязания собрали аж 45 команд. Здесь победу одержала команда «Красная машина» из Коелги. Она и завоевала главный приз — хоккейный корт установят в Еткульском районе. Серебряный кубок достался команде «Уральский характер» из Челябинска, замкнули тройку призеров хоккеисты из чебаркульской «Звезды».

В женских состязаниях выступили 20 команд. Тут не было равных двум коллективам под названием «Ника». Победу одержали спортсменки из Еткуля, а второе место досталось челябинкам. Третье место заняла команда из Красноармейского района.