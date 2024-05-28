Команда из Сатки выиграла областную спартакиаду молодежи допризывного возраста

Она представит Челябинскую область на всероссийском финале в Волгограде

В Челябинске подвели итоги региональной спартакиады молодежи допризывного возраста, на которой выступили 14 команд области. В общем зачете победу одержал коллектив из Саткинского района. Он представит регион на всероссийском финале спартакиады в Волгограде, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

Финал региональной спартакиады прошел в Челябинске на стадионе имени Е. Елесиной. В течение трех дней спортсмены состязались в смотре физической подготовки, стрельбе из пневматической винтовки, плавании, метании спортивного снаряда, беге, прыжке в длину с места и с разбега, подтягивании на высокой перекладине, поднимании туловища из положения лежа на спине и смотре военной подготовки.

По итогам всех испытаний в командном зачете тройка призеров выглядит следующим образом:

1-е место — Саткинский муниципальный район;

2-е место — Кыштымский городской округ;

3-е место — Коркинский муниципальный округ.

Наградили победителей и призеров соревнований заместитель министра спорта Челябинской области и руководитель региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий Елена Еремеева.

Команда Саткинского района представит Челябинскую область на Всероссийской спартакиаде допризывной молодежи в Волгограде. Напомним, что на аналогичных состязаниях в прошлом году команда Златоуста заняла третье место в смотре физической подготовки.