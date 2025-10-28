Команда из Озерска выиграла всероссийские соревнования по фитнес-аэробике

Серебряными призерами турнира в Томске стали девушки из Челябинска

Успешно выступили на третьем этапе Кубка России по фитнес-аэробике в Томске две команды из Челябинской области. Победителями турнира стали девушки из Озерска, а серебро досталось девушкам из южноуральской столицы. Две наши команды завоевали путевки в финал соревнований, который пройдет с 1 по 5 декабря в Москве, сообщает результаты Федерация фитнес-аэробики России.

Состязания в Томске прошли в нескольких дисциплинах. На протяжении нескольких дней команды из шести регионов Сибири и Урала боролись за право выступить в финале всероссийских соревнований. Ярко выступила в турнире команда озерского фитнес-центра «Мастер», она стала победителем в командных соревнованиях по фитнес-аэробике. Судьи оценили уровень подготовки спортсменок, технику, синхронность и программу их выступления.

Серебряным призером соревнований стала челябинская команда из СШ «Факел». В ее составе медали завоевали шесть девушек под руководством тренера Эльвиры Антоновой. Замкнула тройку призеров команда из Кургана.