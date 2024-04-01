Команда из Миасса завоевала Кубок губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду

Традиционные соревнования в 21‑й раз прошли на ГЛК «Солнечная долина»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился Кубок губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду. В этом году состязания прошли под девизом «Связь поколений — здоровый образ жизни», в них приняли участие более 100 спортсменов уральского региона, а также гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Главный приз завоевала команда администрации города Миасса, сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».

В нынешнем году Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду прошел в 21‑й раз. В состязаниях в борьбе за главный трофей были заявлены команды — представители крупных промышленных предприятий региона, банков, туристических компаний, СМИ, спортивные команды по горным лыжам и сноуборду, а также представители администраций городов — всего более 20 команд. Главный приз — Кубок губернатора завоевала команда администрации города Миасса.

«В этом году мы проводим уже в 21‑й раз Кубок губернатора. И я прекрасно помню, как это все начиналось в 2003 году. Каждый год я на этом Кубке, каждый год сотни детей борются за пьедестал — это здорово. С этих стартов начинается путь в большой спорт. Удачи вам, ребята, приезжайте, соревнуйтесь! Новых вам стартов и побед!» — поздравил самых юных участников соревнований председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.

Все участники получили памятные грамоты, а победители — уникальные медали и призы от партнеров. В отдельном зачете выступила команда «Лыжи мечты». Ребята представляли Челябинскую область на федеральных соревнованиях для особенных детей, а также на Специальной олимпиаде, прошедшей на «Солнечной долине» в начале марта.