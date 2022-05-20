В Верхней Пышме с 15 по 19 мая прошел всероссийский этап фестиваля «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов. Команда Магнитогорского металлургического комбината, представляющая Челябинскую область, стала бронзовым призером соревнований, сообщает региональный Минспорт.
По итогам четырех соревновательных дней в упорной борьбе команда ПАО ММК заняла третье место. В личном первенстве отличились Алена Гайдук и Наталья Новикова, лучше всех выполнившие наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье и поднимание туловища из положения лежа на спине.
Финальным аккордом соревновательных дней стала командная «Эстафета ГТО». Спортсменам нужно было выполнить прыжок в длину, отжимания, пресс и подтягивания в максимально быстром темпе. Лучшими стали участники команды ПАО ММК, следом за ними — Госкорпорация «Росатом» и ООО «Башнефть-Добыча».
В составе каждой команды было восемь участников (четыре мужчины и четыре женщины). Одним из обязательных условий допуска к соревнованиям стал опыт работы на предприятии не менее шести месяцев. Всего в соревнованиях приняли участие 350 человек в возрасте от 25 до 59 лет.
Напомним, что Челябинская область сохранила место в десятке лучших регионов федерального рейтинга ГТО. По итогам первого квартала наш регион занял шестое место.
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