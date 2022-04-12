Всероссийский этап фестиваля «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов состоится 15 мая в городе Верхняя Пышма (Свердловская область). Южный Урал будет представлять команда ПАО ММК, сообщает региональный Минспорт.
Команда ПАО ММК принимала участие не только в фестивале среди трудовых коллективов, но и в фестивале чемпионов «Игры ГТО», по итогам которого в 2021 году заняла второе командное место.
В составе коллектива 8 участников: 4 женщины и 4 мужчины. Алена Гайдук, Алла Масина, Надежда Щуровская, Нурлан Исибаев и Александр Кицаев уже знакомы с всероссийскими фестивалями комплекса ГТО, даже установили спортивные рекорды. Наталье Новиковой, Андрею Агееву и Андрею Иванову еще предстоит окунуться в физкультурно-спортивную атмосферу ГТО.
Напомним, что Челябинская область сохранила место в десятке лучших регионов федерального рейтинга ГТО. По итогам I квартала наш регион занял шестое место.
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