Команда из Кыштыма выиграла Спартакиаду молодежи допризывного возраста

Она представит Челябинскую область на всероссийском финале соревнований

Ребята из Кыштымского городского округа стали победителями областной спартакиады молодежи допризывного возраста. В этих соревнованиях выступили ребята 14—17 лет из 24 команд. Победители состязаний завоевали право представить Челябинскую область на Всероссийской спартакиаде молодежи допризывного возраста, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Участниками состязаний стали ребята 14—17 лет из школьных и студенческих спортклубов, центров патриотического воспитания детей и молодежи. В течение трех дней, с 16 по 18 мая, в Челябинске ребята из разных уголков области состязались в различных видах спорта, а также прикладных и технических дисциплинах.

Среди них: смотр физической подготовки, стрельба из пневматической винтовки, плавание, метание спортивного снаряда, бег, прыжки в длину с места и с разбега, подтягивание на высокой перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, смотр военной подготовки (в том числе сборка автомата АК74).

Лучше других эти испытания прошли ребята из Кыштымского городского округа. Они выиграли командный зачет, опередив соперников из Верхнеуральского и Катав-Ивановского муниципальных районов.

Спартакиада молодежи допризывного возраста Челябинской области. Командный зачет:

1-е место — Кыштымский городской округ.

2-е место — Верхнеуральский муниципальный район.

3-е место — Катав-Ивановский муниципальный район.

Напомним, что в прошлом году победителями состязаний стали ребята из Саткинского муниципального района. Команда из Кыштыма завоевала право представить регион на Всероссийской спартакиаде молодежи допризывного возраста.