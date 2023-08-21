В Челябинске на стадионе «Локомотив» завершился ежегодный турнир по футболу памяти Валерия Белоусова. Победителем стал коллектив «Ультра 14» из Екатеринбурга. Команда фанатского сектора «Трактора» стала бронзовым призером, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Соревнования среди хоккейных болельщиков городов Урала проводятся на протяжении 12 лет. В этом году в турнире принимали участие 10 команд. Футбольные команды были разбиты на две группы. «Сектор А» на первой стадии одержал три победы. Действующие чемпионы турнира КБТ на групповом этапе заняли второе место.
В матче за третье место встречались две челябинские команды — «Мечел» и «Сектор А». В основное время победителя выявить не удалось, а в серии пенальти сильнее оказались болельщики «Трактора» — 1:1 (5:4). В финальном поединке коллективы «Ультра 14» и КБТ также выявили сильнейшего в серии пенальти — 0:0 (4:2).
Напомним, что накануне на челябинском стадионе «Центральный» в седьмой раз прошли соревнования Кубок Законодательного собрания по мини-футболу. В финальном этапе турнира выступали 16 команд. Победителем соревнований стала команда «Метар» из Челябинска.
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