Команда из Челябинска сыграет с лидером Юношеской футбольной лиги

Южноуральский клуб принимает соперников из Екатеринбурга

После непродолжительной паузы в Юношеской футбольной лиге состоится центральный матч, в котором встретятся лидеры турнира — «Челябинск-ОСШ» и «Уральская футбольная академия» из Екатеринбурга. Поединок пройдет на стадионе «Центральный» 13 августа, сообщает пресс-служба региональной федерации футбола.



«Челябинск‑ОСШ» под руководством наставника Алексея Власова планомерно готовится дать бой коллективу из Екатеринбурга: тренировочный микроцикл помимо физической и технико-тактической направленности включает себя теоретические занятия — анализ и разбор как собственных матчей, так и особенностей игры предстоящего соперника.



Отметим, что екатеринбургские футболисты одержали победу во всех девяти сыгранных матчах. Футболисты «УрФА» также привлекаются в юношескую сборную России. Напомним, челябинские футболисты в ЮФЛ «Сибирь» занимают второе место, набрав 22 очка из 27 возможных. У ближайшего преследователя — омского «Иртыша» — на 5 очков меньше.



Стартовый свисток арбитра на стадионе «Центральный» прозвучит в субботу, 13 августа, в 12:00.



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