Команда из Челябинска стала призером чемпионата России по хоккею на роликах

В финальном матче она уступила сборной Москвы и завоевала серебряные медали

В Москве завершился первый чемпионат России по хоккею на роликах. В финал турнира вышла сборная Челябинской области, которая уступила в матче за золото соперникам из Москвы. Это первый серьезный успех южноуральской команды, основу которой составляют профессиональные игроки из традиционного хоккея с шайбой, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Здесь не коньки, а ролики. Вместо льда — пластиковое покрытие. Шайба не каучуковая, а пластиковая. Суть хоккея на роликах та же, что и в традиционном виде спорта с шайбой, но отличия все-таки существенные. На площадке четыре игрока и вратарь, участники в привычной хоккейной экипировке — в шлеме, защитной амуниции и т. д. Главное и важное отличие: в хоккее на роликах запрещена силовая борьба.

«Зато броски в нашем виде спорта получаются сильнее. Я порой удивляюсь голкиперам и не понимаю, как они умудряются отбивать броски. Шайба летит с сумасшедшей скоростью. Порой пробивает защитную амуницию, оставляя синяки на теле. Здесь все очень серьезно», — добавляет игрок челябинской команды, а по совместительству и тренер Антон Шалин.

На чемпионат России в Москву отправилась команда из 9 челябинских хоккеистов. Все они когда-то играли в хоккей с шайбой, но не смогли проявить себя на взрослом уровне, не закрепились в профессиональных командах. Тем не менее некоторые из них успели себя зарекомендовать. Так, например, Гарик Матурин неплохо выступал на молодежном уровне, пробовал свои силы в Финляндии, затем вернулся в Россию и сыграл несколько матчей за тюменский «Рубин» в чемпионате ВХЛ. Данил Паршутов, воспитанник екатеринбургской спортшколы «Спартаковец», имеет опыт выступлений в МХЛ.





Сборная Челябинской области — серебряный призер чемпионата России по хоккею на роликах.

Состав команды: Антон Шалин, Игорь Носов, Гарик Матурин, Андрей Сивков, Петр Маннов, Данил Паршутов, Владислав Вакула, Александр Павлов, Григорий Пономарев.

«В этом году Федерация роликового хоккея России подписала соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией роллер-спорта. Это позволило выйти нашему виду спорта на новый уровень. В мае провели первый крупный международный турнир с участием сильной команды из Ирана — чемпионов Азии по хоккею на роликах. А теперь организовали и первый официальный чемпионат России по этому виду спорта. Уверен, что у хоккея на роликах большие перспективы и светлое будущее», — считает основатель роликового хоккея в России Игорь Колесов.

По итогам группового этапа сборная Челябинской области заняла второе место. А в полуфинале в драматичном поединке вырвала победу по буллитам у соперников из Владимирской области. В финале наши парни попытались дать бой команде Москвы. Однако борьбы не получилось: столичные хоккеисты, основу которой составляли игроки трех команд, за счет глубины состава и длинной скамейки обыграли южноуральцев со счетом 12:5.

Чемпионат России по хоккею на роликах-2023. Лауреаты турнира:

Лучший нападающий — Дмитрий Юдаев (сборная Москвы)

Лучший защитник — Владислав Волков (сборная Тульской области)

Лучший бомбардир — Антон Шалин (сборная Челябинской области)

Лучший вратарь — Александр Куров (сборная Владимирской области)

MVP плей-офф — Иван Колесов (сборная Москвы)

«Итогами выступления нашей команды я доволен. Рассчитывать на золото было сложно — уж очень крепкий и хороший состав у сборной Москвы. Будем формировать боеспособную команду на следующий год. Мы внимательно следим за молодыми ребятами, которым по различным причинам не могут зарекомендовать себя во взрослом хоккее. Будем приглашать их в наши ряды», — рассказал корреспонденту Первого областного Антон Шалин.

Добавим, что бронзовым призером турнира стала сборная Владимирской области. В матче за третье место она выиграла у соперников из Тульской области.