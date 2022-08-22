Команда «Челябинск-ОСШ» разгромила соперников из Томска в Юношеской футбольной лиге

Южноуральцы одержали гостевую победу со счетом 3:0

Футболисты «Челябинск-ОСШ» победой завершили двойной выезд в Красноярск и Томск в рамках Сибирской юношеской футбольной лиги. Несмотря на поражение от красноярского «Енисея», южноуральцы смогли найти в себе силы, чтобы одержать важную победу в Томске над сверстниками из «Томи», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Досадное поражение в Красноярске от «Енисея» со счетом 1:2 не сломило дух подопечных Алексея Власова, и на матч в Томске ребята вышли предельно отмобилизованными. С первых минут на ворота томичей обрушился шквал атак, и забитый мяч был делом времени. Не успела минутная стрелка отмотать пять оборотов, как капитан Никита Казанцев хладнокровно реализовал удар с 11-метровой отметки.

Не упустил шанса отличиться один из лучших снайперов турнира Артем Ахмедьянов. Юбилейный 10-й гол стал плодом упорных тренировок по отработке стандартных положений. Подача с углового в исполнении Валерия Кузнецова находит голову Ахмедьянова, который уже ждал мяч в нужное время в нужном месте, — 2:0.

Дальнейший ход футбольного сражения целиком и полностью был под контролем футболистов из Танкограда. Тренерский штаб гостей в лице Алексея Власова и Степана Суворова продолжал поддерживать высокую интенсивность действий своей команды с мячом и без мяча, по ходу второго тайма произведя ряд замен. Одна из них сработала буквально тут же: Марк Каптинар оставил не у дел оборону «Томи», неотразимо выстрелив под перекладину из пределов штрафной площади, — 3:0.

Финальный свисток арбитра под аккомпанемент непрекращающегося дождя зафиксировал уверенную победу «Челябинск-ОСШ». Стоит отметить, что это уже пятый матч в сезоне, в котором команда сохраняет свои ворота в неприкосновенности.

Команда продолжает занимать вторую строчку в турнире. Следующий матч в «ЮФЛ-Сибирь» наши футболисты проведут в Челябинске, 28 августа против «Металлурга-Запсиб» из Новокузнецка.