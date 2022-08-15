Команда «Челябинск ОСШ» потерпела второе поражение в Юношеской футбольной лиге

Южноуральцы уступили лидеру, но продолжают сохранять второе место в таблице

В 10-м туре Юношеской футбольной лиги команда «Челябинск ОСШ» на домашнем стадионе уступила в дерби «Уральской футбольной академии» из Екатеринбурга со счетом 0:2. Несмотря на поражение челябинцы продолжают занимать второе место в турнирной таблице, сообщает региональный Минспорт.



Начало встречи осталось за гостями. Уже в первом тайме юным футболистам из Екатеринбурга удалось дважды поразить ворота челябинцев. Тем не менее, хозяева не опустили руки и до последних секунд держали в напряжении оборону лидера Сибирской юношеской футбольной лиги. Однако оборона соперников неприступна.



В турнирной таблице продолжает лидировать «УрФА» из Екатеринбурга, имея в своем активе 30 очков. «Челябинск ОСШ» заработал 22 балла и занимает вторую строчку, замыкают призовую тройку команды из Омска и Тюмени, набравшие по 17 очков.



Следующий матч «Челябинск ОСШ» проведет в Сибири: 19 августа команду ждет сражение c ФК «Новосибирск».

