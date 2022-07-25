В девятом туре Юношеской футбольной лиги команда «Челябинск ОСШ» на домашнем стадионе обыграла красноярский «Енисей» со счетом 4:1. Южноуральская команда продолжает занимать второе место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ЮФЛ Сибирь.
С самого начала матча челябинцы взяли игру под свой контроль. Они забили два гола уже к середине первого тайма. Открыл счет Даниил Букреев, следом капитан хозяев Никита Казанцев удвоил преимущество «красно-белых». Однако под конец первой половины красноярцы смогли сократить отставание, гол на счету Кирилла Поршунова. Во втором тайме главный «голеадор» «Челябинск-ОСШ» Артем Ахмедьянов оформил дубль, который позволил челябинцам заработать важные 3 очка перед перерывом в лиге.
Таким образом, челябинцы располагаются на втором месте и продолжают гонку за лидерами таблицы из Екатеринбурга. Следующий матч «Челябинск-ОСШ» проведет 12 августа, только уже в гостях у красноярского «Енисея».
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