Футболисты «Челябинск-ОСШ» одержали гостевую победу в 15-м туре Юношеской футбольной лиги. Южноуральская команда с минимальным счетом обыграла ФК «Новосибирск» — 2:1, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Все голы матча были забиты в первом тайме. Счет открыли хозяева уже на третьей минуте, автором стал Тимофей Ситников. Но уже через минуту челябинцы отыгрались усилиями капитана «красно-белых» Никиты Казанцева. На 26-й минуте главный бомбардир «Челябинска-ОСШ» Артем Ахмедьянов вывел свою команду вперед, тем самым зафиксировав финальный результат.

«Для нас это была тяжелая игра. На ребят повлияла смена часовых поясов и погоды. На морально-волевых смогли вытянуть игру. Бывают такие игры, когда тяжело и нужно вытерпеть. Наша команда с характером, и сегодня мы это показали», — прокомментировал главный тренер «Челябинск-ОСШ» Алексей Власов.
Победные три очка еще более укрепили турнирное положение наших спортсменов. После 14 сыгранных поединков «Челябинск-ОСШ» расположился на втором месте среди десяти команд, отрыв от третьего места составляет уже 7 очков. Следующий матч челябинские футболисты проведут 4 сентября на выезде в Кемерово.