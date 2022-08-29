Команда «Челябинск-ОСШ» обыграла «Металлург-Запсиб» в Юношеской футбольной лиге

Южноуральцы одержали домашнюю победу со счетом 4:2

Футболисты «Челябинск-ОСШ» одержали домашнюю победу в 14-м туре Юношеской футбольной лиги. Южноуральская команда уверенно обыграла «Металлург-Запсиб» из Новокузнецка со счетом 4:2, сообщает пресс-служба челябинского клуба.



На игру футболисты вышли в сопровождении детей проекта «Футбол без границ». Это программа, направленная на реабилитацию и социализацию детей с различными ограничениями здоровья.



С самого начала матча подопечные Алексея Власова обрушили шквал атак на ворота соперника. Не выдержав такого давления, гости стали совершать ошибки, чем воспользовались Виктор Спиридонов и Артем Ахмедьянов, для которого этот мяч стал одиннадцатым в сезоне. После двух голов челябинские футболисты продолжили контролировать ход встречи, а после перерыва еще более упрочили свое преимущество. Капитан «Челябинск-ОСШ» Никита Казанцев замкнул передачу с углового и сделал счет разгромным.



Новокузнецк сумел огрызнуться голевым выстрелом из-за пределов штрафной площади, а также индивидуальным проходом, завершившимся взятием ворот хозяев. Но очередная результативная замена тренерского штаба «Челябинск-ОСШ» успокоила игру. Никита Станкин подставил ногу под прострел Валерия Кузнецова и сделал окончательный счет 4:2.



Победные три очка еще более укрепили турнирное положение наших спортсменов. После 13 сыгранных поединков «Челябинск-ОСШ» расположился на втором месте среди десяти команд, отрыв от третьего места составляет уже 7 очков. Следующие матчи челябинские футболисты проведут на выезде: 2 сентября предстоит выезд в Новосибирск, а 4 сентября — в Кемерово.

