Команда «ЧБК» проиграла «битву стай» в Суперлиге соперникам из Тамбова

Челябинцы уступили в гостях в овертайме со счетом 87:101

В баскетбольной Суперлиге был сыгран один из самых зрелищных и драматичных поединков, в котором клуб «ЧБК» уступил в овертайме БК «Тамбов» — 87:101. Челябинцы весь матч догоняли соперника, в концовке игры выровняли положение и даже вышли вперед. Но удивительным образом умудрились упустить победу — «волки» выровняли положение, перевели игру в овертайм, а там уже своего не упустили. Несмотря на поражение, «ЧБК» сохранил лидерство в чемпионате, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем сезоне оскал у тамбовских «волков» отнюдь не такой грозный. Стая получается какой-то уж очень дружелюбной по отношению к чужакам. Слишком уж много побед они подарили своим соперникам в текущем чемпионате КХЛ. Вот и плетутся в хвосте турнирной таблицы. Подарили они победу «ЧБК» и в матче первого круга, сыграв робко в Челябинске — 76:103. Однако в своем логове вожаки Тамбова показали, что с ними нужно считаться.

Хотя поначалу контроль и нити игры в свои руки взяли игроки «ЧБК». Наши парни лучше комбинировали, точнее завершали свои атаки. А еще не давали «разгуляться в поле» оппонентам. Как итог — 15:19 в пользу челябинцев в первом отрезке матча.

Но затем все пошло не по нашему сценарию. Тамбовчане ощетинились, стали чаще огрызаться и как-то незаметно выровняли положение к середине второго периода — 30:30. Это еще хорошо, что свой высокий уровень вновь показали легионеры «ЧБК» Кортез Эдвардс и Натаниэль Поллард. Им порой хватало друг друга, чтобы заплести кружева под «краской» соперника. Если бы не они, челябинцы вполне могли оказаться и в роли догоняющих. А так — 39:38 в нашу пользу к большому перерыву.

Кстати, в противостоянии двух братьев Ореховых побеждал пока тамбовский Артем (8 очков). Челябинский Вадим на его фоне выглядел скромно (2 очка) — как будто приберегал силы на вторую половину матча. Увы, не «проснулся» он и после перерыва. Ну и в целом, многие наши ребята играли явно ниже своих возможностей.

По истечении четырех минут третьего периода хозяева вели в счете уже 53:43. Наши парни проспали рывок соперника, и теперь вынуждены были предпринимать немало усилий, чтобы как-то сократить разрыв в счете. 59:63 — перед заключительным периодом.

В решающей 10-минутке хозяева площадки продолжали долгое время вести в счете с разницей в 6-8 очков. Стоило «ЧБК» провести пару результативных атак, как «волки» отвечали своими. Лишь за 2 минуты до финальной сирены после дальнего точного попадания Кирилла Савина челябинцы выровняли положение — 76:76, а затем «треху» забил и Ян Додеус!

За 10 секунд до финальной сирены «ЧБК» вел с разницей в 3 очка. Увы, сохранить преимущество нашей команде не удалось. Наши ребята не реализовали в ответственный момент штрафные броски, а вот хозяева площадки были точны — 82:82. Игра перешла в овертайм, а там тамбовские волки показали, что на долгой дистанции могут быть выносливыми и прыткими. В дополнительной 5-минутке они нашли в себе скрытые резервы, провели несколько хороших позиционных атак и уверенно довели матч до победы — 101:87.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 13 января. БК «Тамбов» — «ЧБК» (Челябинск) — 101:87 от (15:19, 23:20, 25:20, 19:23, 19:5).

БК «Тамбов»: Заболотнев (23), Стойко (13), А. Орехов (12), Суханов (11), Синегубов (10), Можаровский (10), Шилохвостов (10), Карбузов (10), Иванов, Лукьянов

«ЧБК»: Эдвардс (20), Поллард (17), Ильвовский (17), Савин (8), Туманов (8), Додеус (6), Ривный (6), В. Орехов (2), Суворов (2), Аникин (1), Стубеда.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Владимир Заболотнев (БК «Тамбов»)

Главный герой матча! Набрал аж 23 очка при хорошей реализации бросков с игры (64%). В его активе также 3 подбора, 5 передач и 2 перехвата.

Кортез Эдвардс («ЧБК»)

Американец не опускается ниже своего уровня. В этот раз без ошибок не обошлось, но все равно он был лучшим на площадке в составе челябинского клуба. 20 очков и 10 голевых передач — хороший показатель.

Максим Ильвовский («ЧБК»)

Сыграл полезно и эффективно — 17 очков и 8 подборов. Не дрогнула рука в концовке, когда надо было забивать оба штрафных. Жаль, но они не помогли команде одержать победу в основное время.

Челябинский клуб все еще лидер Суперлиги, но пара неудачных матчей — и все может измениться. Впереди у наших парней сложные матчи в Ревде (20 января) и Ижевске (23 января).

Фото: пресс-служба клуба «ЧБК» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).