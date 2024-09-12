Команда «Белые Медведи» потерпела четвертое поражение в пяти матчах МХЛ

Челябинский клуб неудачно стартовал в новом сезоне

Хоккеисты челябинского клуба «Белые Медведи» неудачно стартовали в новом сезоне чемпионата МХЛ. Сегодня, 12 сентября, они уступили в гостях «Омским Ястребам» со счетом 0:3. Это уже четвертое поражение «черно-белых» в пяти матчах на старте сезона-2024/2025, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Все три шайбы омичи забросили в большинстве, причем две из них в первом периоде. На 9-й минуте Егор Ядыкин открыл счет заброшенным шайбам, а на 16-й — Артем Зубков удвоил преимущество, сыграв на добивании.

Во втором периоде хозяева льда закрепили преимущество, забросив шайбу из круга вбрасывания. Ее автором стал Тимур Аплин. В третьем отрезке челябинцы старались догнать соперника, но сравнять счет не удалось.

Хоккей. Чемпионат МХЛ. 12 сентября. «Омские Ястребы» (Омск) vs «Белые Медведи» (Челябинск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Егор Ядыкин (Артем Куликовский, Эдуард Голоднюк), 08:30 (5×4).

2:0 — Артем Зубков (Николай Хворов, Артем Куликовский), 15:37 (5×4).

3:0 — Тимур Аплин (Артем Зубков, Николай Хворов), 31:29 (5×4).

Завтра, 13 сентября, команды проведут повторный поединок. Начало — в 16:00 по уральскому времени.