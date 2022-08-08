100 км по городу: в Челябинске прошел массовый забег на роликах

Спортсмены колесили по улицам 13 часов

В Челябинске состоялся забег на 100 км для тех, кто катается на роликовых коньках. В субботу, 6 августа, 35 спортсменов вышли на дистанцию. Доехать до финиша смогли не все — в день заезда в городе стояла жара.



Заезд начался в 9 утра у памятника Курчатову. Маршрут пролегал через центр, Ленинский и Тракторозаводский район и Заячий остров. Финальная часть заезда прошла на Северо-Западе. Колонна роллеров смогла проехать все нужные точки за 13 часов.

Мероприятие организовала группа «Роллеры Челябинска». Перед тем как составить маршрут, челябинский роллер Никита Рязанов лично ездил по участкам дистанции и искал путь с наименее разбитым асфальтом.

Днем 6 августа температура воздуха поднялась выше 30 градусов. Роллеры могли спастись от палящего солнца только в перерывах на перекус. В итоге из 35 участников до финиша добрались 26, остальные сошли с дистанции.

«Мысли были проехать 50 километров. А проехав половину, после перерыва поняла, что есть еще силы и нужно катить третий круг 35 км. Он был самым беспощадным, самым жарким. Потом дошла до 85-го километра и поняла, что пути назад нет. У меня открывалось и второе, и третье, и 125-е дыхание», — рассказывает участница роллер-забега Екатерина Лац.

Напомним, что также продолжается регистрация на Парижский полумарафон, который состоится 20 августа в Нагайбакском районе. В программу включены семь дистанций — от 1 до 21 км, в том числе символический забег протяженностью 150 метров для самых юных спортсменов.